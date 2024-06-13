Озера Уржинское и Ласковское в Рязанском районе прошли проверку
Отмечается, что в 2022 году «Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области» по результатам исследований не рекомендовал купание в озере Уржинское, были превышены санитарные нормы.
Озера Уржинское и Ласковское в Рязанском районе прошли проверку. Об этом сообщает администрация муниципалитета.
По их данным, отклонений от нормативов нет.
Отмечается, что в 2022 году «Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области» по результатам исследований не рекомендовал купание в озере Уржинском, были превышены санитарные нормы.