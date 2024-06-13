Озера Уржинское и Ласковское в Рязанском районе прошли проверку

Отмечается, что в 2022 году «Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области» по результатам исследований не рекомендовал купание в озере Уржинское, были превышены санитарные нормы.