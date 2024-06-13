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На пяти рязанских улицах отключили холодную воду
Ее не будет до 17:00.

На пяти рязанских улицах отключили холодную воду. Об этом сообщает МП «Водоканал города Рязани».

Отмечается, что ресурса не будет в связи с ремонтными работами на водопроводе до 17:00 по адресам:

  • ул. Братиславская д.½, 3 (ГБУ РО Городская клиническая поликлиника № 6), 5/1, 7/2, 9, 13, 15/1, 17/2;
  • ул. Гоголя д. 3, 3 корп.1, 3а, 4, 4а (ОГБПОУ РТК / общежитие), 5 (МБУДО ДМШ № 5 имени В.Ф.Бобылева), 6, 6 (МБУК ЦСДБ города Рязани / филиал № 1), 7, 7а, 8, 9/8, 12/9, 13, 16а, 17, 21, 22/1, 23, 24, 24 корп.1, 26, 28 (ОГБПОУ РТК), 29, 31, 32, 33, 35, 35 корп.1, 35 корп.2, 35 корп.3, 37, 37а (МБДОУ Детский сад № 136), 39;
  • ул. Островского д. 3, 4 (МБДОУ Детский сад № 160), 5, 6, 6 корп.1, 7, 7 (МБУ Психолого-медико-педагогическая комиссия), 8/20, 9/18, 11/17, 12, 13, 14, 15, 15а (МБДОУ Детский сад № 12), 16, 17;
  • ул. Толстого д.2/22, 3, 4/19, 5 (МБОУ Школа № 37), 6/20, 8, 8а, 10 (ГКУ РО Центр социальных выплат Рязанской области), 12, 12а, 14/19;
  • ул. Чернышевского д. 3, 4, 6, 6а, 7 (Управление Росгвардии по Рязанской области), 7а (Управление Росгвардии по Рязанской области), 8, 8а, 10 (МКД-54, ч/сектор -2).

Подвоз воды организован на улице Островского д.15а.