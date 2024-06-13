Мэрия: городские службы устраняют последствия ливня в Рязани

По данным администрации, в настоящее время в городе работает две бригады по устранению мест подтопления и одна каналопромывочная машина.

Городские службы устраняют последствия ливня в Рязани. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

«В результате обильных осадков произошло подтопление на некоторых участках дорог областного центра. Дежурные службы готовились к последствиям непогоды, поэтому заранее прочистили все дождеприемные решетки. На некоторых участках с мощным потоком воды ливневой канализации сразу справиться не удалось», — отметили в сообщении.

По данным администрации, в настоящее время в городе работает две бригады по устранению мест подтопления и одна каналопромывочная машина.

Ранее в Рязани затопило дороги. Из-за ливня образовались девятибалльные пробки. Также вода затопила один из магазинов в Песочне.