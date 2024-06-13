ЕР провела флешмобы, концерты и автопробеги ко Дню России

По сообщению сайта «Единой России», для граждан по всей стране организовали патриотические флешмобы, творческие и спортивные мероприятия, концерты и автопробеги.

«Для каждого из нас Россия — это гораздо больше, чем страна, в которой мы родились, в которой живём, работаем, создаём семьи и воспитываем детей», — отметил секретарь Генсовета «Единой России», врио главы Республики Алтай. Он принял участие в праздничных мероприятиях в Горно-Алтайске. В том числе — в фестивале дружбы народов. «Россия — это наша великая история, достижения наших предков, богатейшая культура и традиции, наши духовные ценности.

«Россия — это наши люди, крепкие духом и с широкой душой. Которые во все времена вставали на защиту Родины. Стоят и сегодня», — заявил Андрей Турчак.

Праздники дружбы народов прошли и в других регионах. В Омске при поддержке «Единой России» состоялось шествие национально-культурных объединений. В историческом центре города партия организовала фотозону и установила баннеры-открытки, на которых жители могли оставить свои пожелания.

Во Владивостоке активисты помогли организовать несколько тематических площадок. Также сотни жителей и гостей края вместе с волонтерами развернули на Центральной площади города масштабный российский флаг. Помимо этого, флаги развернули в Чебоксарах, Новгороде, Анадыре, Воронеже, Перми, Самаре.

Традиционно партия провела в регионах автопробеги. В Севастополе более 40 машин проехали по городу с российскими флагами. К автоколонне присоединились представители авто- и мотообъединений города. В Калуге активисты «Единой России» и МГЕР вместе с общественниками проехали по городской набережной к Площади Победы. В ДНР автопробег стартовал в Донецке. Колонна из 20 автомобилей проехала с флагами России через Макеевку до центра Харцызска.

В Московской области колонна автомобилей, украшенная полотнами российского триколора, стартовала в Воскресенске и проехала по центральным улицам подмосковных городов, а после — выстроилась в форме буквы «Z».

В Горно-Алтайске активисты «Единой России» и МГЕР вместе с жителями подняли на гору Комсомольскую 50-метровый флаг России и закрепили его на склоне. В Биробиджане День России отметили массовой зарядкой на свежем воздухе, в Чите — нарисовали самый большой российский флаг мелками.

Волонтеры «Единой России» в Херсонской области вместе с военнослужащими военной комендатуры раздали жителям ленты-триколор и пряники, разукрашенные цветами российского флага. А во всех городах и районах Луганской Народной Республики активисты партии организовали праздничную акцию «Я люблю Россию».

Павел Малков, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», губернатор Рязанской области поздравил жителей с праздником.

«В историю России вписано много славных страниц, ратных и трудовых подвигов. Мы гордимся нашей Родиной и вместе делаем все для того, чтобы наша страна и любимая Рязанская область процветали и становились сильнее. Этот праздник объединяет всех нас, подчеркивает нашу силу и сплоченность. Россия продолжает движение вперед, несмотря на вызовы и трудности. Растет экономика, реализуются социальные проекты, укрепляется обороноспособность и успешно выполняются задачи в ходе СВО. Рязанская область вносит свой вклад в развитие страны. В этом огромная заслуга каждого жителя нашего региона. Дорогие рязанцы, поздравляю с праздником, с Днем России! Здоровья и благополучия вам и вашим семьям!», — пожелал глава региона.