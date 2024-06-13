Центробанк временно отменил утренние торги на Мосбирже

«ЦБ принял решение не проводить торговые сессий до 9:50 (мск) на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, а также на срочном рынке ПАО Московская Биржа с 14 июня 2024 года и до отмены этого решения», — говорится в сообщении.

Центробанк временно отменил утренние торги на Мосбирже. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

«ЦБ принял решение не проводить торговые сессий до 9:50 (мск) на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, а также на срочном рынке ПАО Московская Биржа с 14 июня 2024 года и до отмены этого решения», — говорится в сообщении.

Ранее в Центробанке рассказали, как будут устанавливать курсы валют к рублю. Позже Банк России опубликовал курсы валют.