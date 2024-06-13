Арбитражный суд Рязанской области признал банкротом ТСН «Мещера»

Товарищество имеет непогашенную задолженность.

Арбитражный суд Рязанской области признал банкротом ТСН «Мещера». Об этом в четверг, 13 июня, сообщили в группе «Арбитражный суд Рязанской области» ВКонтакте.

Товарищество собственников недвижимости обратилось с заявлением о признании его несостоятельным (банкротом) в связи с наличием непогашенной задолженности.

В отношении ТСН «Мещера» введена процедура банкротства — наблюдение. По ее итогам принято решение об открытии конкурсного производства.

В реестр требований кредиторов включены требования на сумму 1 205 624 руб. 61 коп.

Решение суда не вступило в законную силу.