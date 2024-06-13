34-летнего рязанца осудили за жесткое избиение соседа

Суд приговорил мужчину к трем годам лишения свободы условно.

34-летнего рязанца осудили за жесткое избиение соседа. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по региону.

Установлено, что в подъезде многоквартирного дома в ходе конфликта мужчина нанес не менее 12 ударов руками в область головы и туловища потерпевшему, от которых последний упал на асфальт. После чего он продолжил бить его ногами.

Суд приговорил мужчину к трем годам лишения свободы условно.