«Вид Сбоку»: задержан координатор «рейдерского захвата» завода «Рязцветмет»

Во вторник, 11 июня, были задержаны координатор конфликта на территории завода «Рязцветмет» Денис Сапунов и люди из его боевого окружения.

По данным издания «Вид Сбоку», во вторник, 11 июня, были задержаны координатор конфликта на территории завода «Рязцветмет» Денис Сапунов и люди из его боевого окружения.

В рамках столкновений один из кавказцев из группы поддержки Сапунова распылил газ, от которого пострадал полицейский. Сапунов, которого называют родственником председателя облсуда, с частью группы задержан. Остальные покинули территорию, а машины, блокировавшие выезды, эвакуировали.

В результате возбудили уголовное дело по статье 317 УК РФ «О применении насилия к представителю власти».

Напомним, ранее председатель облдумы обратился в прокуратуру и попросил донести до руководства, что депутаты озабочены ситуацией на предприятии.

В мае появилась информация о «рейдерских» захватах на заводе «Рязцветмет».

Позже опубликовали подробности захвата завода в Рязани.

Кроме того, сотрудники «Рязцветмета» написали письмо Малкову.