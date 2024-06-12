Васильева рассказала об инциденте с рухнувшей сценой с детьми в Милославском

И. о. министра культуры Рязанской области Елена Васильева прокомментировала инцидент с рухнувшей сценой во время детского выступления в поселке Милославское.

И. о. министра культуры Рязанской области Елена Васильева прокомментировала инцидент с рухнувшей сценой во время детского выступления в поселке Милославское. Об этом она написала на своей странице «Вконтакте» в среду, 12 июня.

«Слежу за ситуацией в рабочем поселке Милославское, где вчера на празднике во время выступления детского хореографического ансамбля „Варвара“ произошло нарушение конструкции сцены. Дети в порядке, администрация района оперативно приняла необходимые меры, концерт после небольшого перерыва продолжился, прокуратура даст свою оценку», говорится в посте.

Васильева остается на связи с главой администрации Милославского района Виталием Гуськовым.