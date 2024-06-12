В Рязанской области проверят соблюдение водителями правил перевозки детей

По словам ведомства, цель рейда — напомнить участникам дорожного движения «о необходимости бережного отношения к юным пассажирам».

В среду, 12 июня, в Рязанской области пройдут комплексные мероприятия, направленные на пресечение нарушений ПДД, связанных с перевозкой детей без специальных удерживающих устройств. Об этом сообщили в Telegram-канале региональной Госавтоинспекции.

По словам ведомства, цель рейда — напомнить водителям «о необходимости бережного отношения к юным пассажирам».

В ГАИ уточнили, что перевозка детей в возрасте младше семи лет в автомобиле и кабине грузовой машины должна осуществляться с использованием удерживающих устройств, соответствующих росту и весу ребенка.