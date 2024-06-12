В Рязанской области 13 июня пройдут грозы
В Рязанской области в четверг, 13 июня, днем ожидаются кратковременные дожди, местами сильные, грозы с градом. Прогноз погоды опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.
В Рязанской области в четверг, 13 июня, днем ожидаются кратковременные дожди, местами сильные, грозы с градом. Прогноз погоды опубликован на
Будет облачно с прояснениями. Ночью местами ожидается кратковременный дождь, гроза.
Ветер южной четверти, 5-10 метров в секунду, при грозе порывы достигнут 13-18, в отдельных районах 23 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью составит +15…+20 градусов, днем местами ожидается жара до +25…+30 градусов.