В Правительство РФ направили пакет законопроектов о домашнем насилии

Группа депутатов ЛДПР во главе с лидером Леонидом Слуцким направила в кабмин пакет законопроектов, вводящих повышенную уголовную и административную ответственность за домашнее насилие и клевету о нем.

Группа депутатов ЛДПР во главе с лидером Леонидом Слуцким направила в кабмин пакет законопроектов, вводящих повышенную уголовную и административную ответственность за домашнее насилие и клевету о нем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующие документы.

Изменения предлагают повышенную ответственность в случае совершения преступлений, относящихся к насильственным действиям различного характера, в отношении супруга (супруги), родителя, детей, усыновителя или усыновленного и лица, с которым виновный имеет общего ребенка, говорится в пояснительной записке.

Также предлагается установить повышенную уголовную ответственность для членов семьи за убийство, доведение до самоубийства, систематическое истязание, угрозу убийства и вымогательство в отношении друг друга, а административную ответственность — за оскорбление и побои.

Уголовную ответственность предлагается ввести за клевету о домашнем насилии или угрозе его совершения с наказанием в виде штрафа до 1 миллиона рублей либо обязательных работ до 240 часов.