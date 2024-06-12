В Москве после аварии беременную женщину зажало в легковушке

Уточняется, что ДТП произошло вечером во вторник, 11 июня, в Марьино. Иномарки столкнулись на Новочеркасском бульваре, сильным ударом автомобили раскидало.

На Юго-Востоке Москвы столкнулись Mercedes SL-Class и Chevrolet. Пострадала беременная женщина, сообщает SHOT.

Уточняется, что ДТП произошло вечером во вторник, 11 июня, в Марьино. Иномарки столкнулись на Новочеркасском бульваре, сильным ударом автомобили раскидало.

Пострадала беременная женщина из Chevrolet — пассажирке зажало ноги. Спасателям вытаскивали ее при помощи специнструментов. Пострадавшую госпитализировали.