В Клепиковском районе произошло смертельное ДТП из-за лося на дороге

По предварительной информации, 52-летний житель Касимова за рулем «Лады Гранта» сбил лося.

Во вторник, 11 июня, около 22:08, в Клепиковском районе произошло смертельное ДТП. Авария случилась на 226-м километре автодороги Москва — Егорьевск — Тума — Касимов, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По предварительной информации, 52-летний житель Касимова за рулем «Лады Гранта» сбил лося.

В результате происшествия водитель от полученных травм скончался на месте ДТП, 48-летнюю пассажирку с травмами различной степени госпитализировали.

Проводится проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются.