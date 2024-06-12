В Кадоме упало дерево и оборвало провода линии электропередач

Жители нескольких улиц заречно-кадомской части поселка и деревни Кущапино остались без света.

В среду, 12 июня, в Кадоме упало дерево и оборвало провода линии электропередач. Об этом сообщил ИД «Пресса».

Инцидент произошел после дождя с ветром на улице Спортивной. По данным издания, жители нескольких улиц заречно-кадомской части поселка и деревни Кущапино остались без света.

«У некоторых жителей на участке вырвало с корнем небольшие деревья, ветром унесло листы шифера», — говорится в сообщении.

Уточняется, что специалисты восстанавливают ЛЭП.

Фото: Кадомская группа WhatsApp