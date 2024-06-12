В Донецке из-за обстрела ВСУ пострадали четверо сотрудников МЧС
Сотрудники МЧС тушили возгорание сухой травы. В это время произошел обстрел.
В Донецке из-за обстрела ВСУ пострадали четверо сотрудников МЧС России. Об этом
Инцидент произошел в Петровском районе. Отмечается, что сотрудники МЧС тушили возгорание сухой травы. В это время произошел обстрел.
Личный состав уехал с места происшествия и добрался до больницы. Их госпитализировали. Пострадавшим оказывают медпомощь.
В Telegram-канале «МЧС России» добавили, что пожарный автомобиль получил незначительные повреждения.