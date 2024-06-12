У Дворца торжеств заработал светомузыкальный фонтан

У рязанского загса вновь запустили светомузыкальный фонтан. Об этом сообщается на сайте мэрии в среду, 12 июня.

У рязанского загса вновь запустили светомузыкальный фонтан. Об этом сообщается на сайте мэрии в среду, 12 июня.

Он временно не работал по техническим причинам. Специалисты дирекции благоустройства промыли фильтры и чашу фонтана, прочистили форсунки, собрали скопившийся мусор.

Фонтан оснащен видеопроектором и лазерной системой для проецирования изображения на водную гладь.

12, 13 и 14 июня с 21:45 до 22:45 будет транслироваться лазерное шоу и демонстрироваться тематический видеоролик ко Дню России.