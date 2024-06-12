Скончался 39-летний рязанский судья Иосиф Фольовчук

Коллективы судов и судебного департамента выразили соболезнования родным и близким покойного, сообщает «КП-Рязань».

После тяжелой болезни ушел из жизни судья Советского районного суда Рязани Иосиф Фольовчук. Коллективы судов и судебного департамента выразили соболезнования родным и близким покойного, сообщает «КП-Рязань».

Иосиф Фольовчук родился в 1984 году. Работал помощником судьи в Рязанском областном суде, мировым судьей участка № 33 судебного района Скопинского районного суда. Указом президента от 8 ноября 2023 года назначен судьей Советского районного суда.

Известно, что мужчина в последнее время страдал от тяжелого заболевания, для дорогостоящего лечения деньги ему собирали по всей стране.