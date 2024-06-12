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СК возбудил уголовное дело после гибели 16-летнего рязанца от удара током
Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели подростка в Рязани. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели подростка в Рязани. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

По данным следствия, 11 июня несовершеннолетний подошел к зданию не оборудованной и не огороженной какими-либо предупреждающими знаками трансформаторной подстанции на Восточной окружной дороге. При попытке проникнуть через открытое вентиляционное отверстие внутрь подстанции он получил удар током и погиб на месте.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее после случившегося была организована проверка.