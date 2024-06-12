Рязанская Госавтоинспекция зафиксировала 20 нарушений правил движения водителями автобусов

В Рязанской области во вторник, 11 июня, прошли комплексные проверки водителей автобусов, совершающих междугородние перевозки пассажиров по дорогам федерального значения.

В Рязанской области во вторник, 11 июня, прошли комплексные проверки водителей автобусов, совершающих междугородние перевозки пассажиров по дорогам федерального значения. Об этом сообщается в телеграм-канале региональной Госавтоинспекции.

В ходе мероприятия установили более 20 нарушений правил дорожного движения со стороны водителей автобусов. Нарушители привлечены к ответственности.

Проверки проводят, чтобы вовремя устранить причины и условия, способствующие совершению аварий с участием пассажирского транспорта.