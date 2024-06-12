Российские военные ударили по стоянкам самолетов ВСУ

Российские военные в среду, 12 июня, ударили по стоянкам самолетов ВСУ. Кроме того, российские военные поразили пункт временной дислокации иностранных наемников.

Российские военные в среду, 12 июня, ударили по стоянкам самолетов ВСУ. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале «Минобороны».

По данным ведомства, ВС России нанесли групповой удар оружием большой дальности воздушного и наземного базирования и БПЛА по стоянкам самолетов и инфраструктуре авиационной украинской базы.

Кроме того, российские военные поразили пункт временной дислокации иностранных наемников, места подготовки к применению безэкипажных катеров, склады боеприпасов и взрывчаток.

Отмечается, что все объекты поражены.