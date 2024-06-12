Путин присвоил начальнику ГУ МЧС по Рязанской области звание генерал-майора

Начальнику ГУ МЧС по Рязанской области Алексею Жукову присвоили звание генерал-майора. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Начальнику ГУ МЧС по Рязанской области Алексею Жукову присвоили звание генерал-майора. Об этом в среду, 12 июня, сообщила пресс-служба ведомства.

Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Напомним, Алексей Жуков стал начальником ГУ МЧС по Рязанской области в марте 2022 года.