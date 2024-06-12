Под Пермью перевернулся пассажирский автобус
Пассажирский автобус съехал в кювет и перевернулся на трассе Пермь — Березники. В ДТП пострадали восемь человек, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.
Пассажирский автобус съехал в кювет и перевернулся на трассе Пермь — Березники. В ДТП пострадали восемь человек, сообщает
ДТП произошло на 164-и километре трассы Пермь — Березники. В автобусе находился 41 человек, пятеро из которых — дети.
Причину аварии установят специалисты. Информация о состоянии пострадавших и все обстоятельства инцидента устанавливаются.