Под Пермью перевернулся пассажирский автобус

Пассажирский автобус съехал в кювет и перевернулся на трассе Пермь — Березники. В ДТП пострадали восемь человек, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Пассажирский автобус съехал в кювет и перевернулся на трассе Пермь — Березники. В ДТП пострадали восемь человек, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

ДТП произошло на 164-и километре трассы Пермь — Березники. В автобусе находился 41 человек, пятеро из которых — дети.

Причину аварии установят специалисты. Информация о состоянии пострадавших и все обстоятельства инцидента устанавливаются.