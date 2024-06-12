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Малков вручил государственные и региональные награды рязанцам
В региональном правительстве состоялась торжественная церемония вручения государственных и региональных наград, приуроченная к Дню России. Собравшихся поздравил губернатор Рязанской области Павел Малков.

В региональном правительстве состоялась торжественная церемония вручения государственных и региональных наград, приуроченная к Дню России. Собравшихся поздравил губернатор Рязанской области Павел Малков.

Он отметил, что ордена, почетные грамоты и звания, благодарности — это знак глубокого уважения руководства страны и рязанского общества.

«Мы все очень любим нашу Родину, гордимся ей. Наша страна развивается. Развивается и Рязанская область. Серьезные достижения есть и в экономике, и в социальной сфере. За ними — огромный ответственный труд огромного количества людей. У нас в регионе очень много талантов, профессиональных, целеустремленных, трудолюбивых людей, неравнодушных к судьбе Родины», — сказал Малков.

Государственные и региональные награды вручили выдающимся аграриям, врачам, работникам библиотек и музеев, представителям творческих коллективов, сферы спорта. Это почетные грамоты и благодарности президента, губернатора области, почетные знаки «За заслуги перед Рязанской областью», памятные знаки «За наивысшие достижения», «Благодарность от земли Рязанской», знаки губернатора «За усердие».

Особую благодарность Павел Малков выразил за родительский труд. Орденом «Родительская слава» награждены многодетные супруги Кураевы, Аббакумовы, а супруги Ирина Рудакова и Алексей Скопин получили почетный знак «Родительская доблесть». В этих семьях воспитывается от четырех до тринадцати детей.

Губернатор также отдельно поблагодарил молодых людей из Скопина за храбрость, решительность и неравнодушие к чужой беде. Они спасали людей из огня на пожаре. Нагрудный знак «Горячее сердце» получили Анатолий Милованов, Михаил Пронин, Роман Русин и Данила Текунков.