Бастрыкин взял на контроль ситуацию с отсутствием электричества на участках в Старожилове

Более трех лет назад гражданам, среди которых многодетный отец, выделены земли для индивидуального жилищного строительства. Однако до настоящего времени электричество к участкам не проведено, подъездные дороги отсутствуют

Председатель СК России Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию о нарушении прав жителей в Старожилове. Об этом сообщили в Telegram-канале Информационного центра СК России.

Отмечается, что в соцсети появилась информация о необеспечении владельцев земельных участков в Старожилове надлежащей инфраструктурой.

«Более трех лет назад гражданам, среди которых многодетный отец, выделены земли для индивидуального жилищного строительства. Однако до настоящего времени электричество к участкам не проведено, подъездные дороги отсутствуют», — говорится в сообщении.

По данным информационного центра, обращения местных жителей в уполномоченные органы результатов не принесли.

Бастрыкин поручил руководителю регионального СУ СК России Владимиру Никешкину провести проверку и представить доклад об установленных в ходе первоначальных проверочных мероприятий обстоятельствах, а по завершении проверки — о ее результатах.

Исполнение поручения поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.