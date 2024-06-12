Бастрыкин взял на контроль ход расследования гибели 16-летнего рязанца

Напомним, после гибели 16-летнего подростка от удара электрическим током возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ по Рязанской области Владимиру Никешкину представить доклад о ходе расследования уголовного дела и обстоятельствах гибели 16-летнего рязанца.

Напомним, после гибели 16-летнего подростка от удара электрическим током возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

По данным следствия, 11 июня несовершеннолетний подошел к зданию не оборудованной и не огороженной какими-либо предупреждающими знаками трансформаторной подстанции на Восточной окружной дороге. Он попытался проникнуть через открытое вентиляционное отверстие и получил смертельный удар током.