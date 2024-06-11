В Улан-Удэ мужчина оформил на девушку кредит, забил ее кирпичом и сбросил в яму

В Улан-Удэ мужчина оформил на девушку кредит, забил ее кирпичом и сбросил в яму. Об этом во вторник, 11 июня, сообщил РЕН ТВ.

Ночью 3 июня молодой человек познакомился со своей 19-летней жертвой, во время прогулки он украл ее телефон, при помощи приложения оформил кредит и обналичил деньги.

После этого 20-летний юноша заманил ее в заброшенный гараж, где несколько раз ударил девушку кирпичом по голове. Тело он сбросил в овощную яму, закидал сверху мусором, забрал ее телефон и скрылся с места происшествия.

От полученных травм пострадавшая скончалась. Злоумышленника задержали в соседнем регионе по месту жительства. В настоящее время он заключен под стражу.