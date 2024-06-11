В Санкт-Петербурге 13-летняя девочка выпала из окна
В Санкт-Петербурге 13-летняя девочка выпала из окна. Об этом во вторник, 11 июня, сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».
Тело подростка обнаружили около жилого дома на улице Орджоникидзе. По информации портала, школьница часто жаловалась подругам, что мама и папа чрезмерно контролируют её общение и время на улице с друзьями.
В школе подростка характеризовали положительно. Родители девочки несколько раз привлекались к административной ответственности за нарушения миграционных законов.
Возбуждено уголовное дело.