В рязанской облдуме единогласно поддержали новую систему налогообложения

Во вторник, 11 июня, на заседании рязанской областной думы депутаты приняли проект постановления о внесении изменений в налоговый кодекс.

Во вторник, 11 июня, на заседании рязанской областной думы депутаты приняли проект постановления о внесении изменений в налоговый кодекс.

Председатель облдумы Аркадий Фомин отметил, что изменения в налоговой сфере назрели давно. Для большинства россиян НДФЛ останется прежним — 13%. Изменения коснуться только около 3% людей, чей годовой доход превышает 2,4 миллиона рублей. Увеличенная ставка будет применяться на доходы свыше этой суммы — от 15 до 22%. Также родители с невысокими доходами, у которых двое или более детей, смогут получить налоговый вычет в размере 7%, то есть фактически ставка НДФЛ для них составит 6%.

«Средства на повышение налогов пойдут для реализации новых нацпроектов, объявленных президентом. Благодаря этому вырастет размер вложений государства в строительство дорог, жилья, развития отечественных IT-решений, фармацевтики и многого другого. Все это будет служить росту российской экономики и укреплению суверенитета. Допсредства направят и на соцсферу. Изменения помогут более активному развитию регионов», — добавил Фомин.

Депутат Михаил Агапкин рассказал о других изменениях в налоговый кодекс: пятиступенчатая шкала доходов для физлиц, на участников СВО она не распространяется; усиление поддержки семей с детьми — налоговый вычет станет 7%; упрощенная система налогообложения — с 2025 года индивидуальный предприниматель или компания смогут зарабатывать 450 миллионов рублей и при этом оставаться на упрощенной системе; рост налога на прибыль с 20 до 25%. Кроме того, региону планируется предоставить новые полномочия по налогообложению дорогостоящего имущества — касается объектов недвижимого имущества, оцениваемых от кадастровой стоимости.

Представители партий выступили с поддержкой проекта постановления. В итоге 38 депутатов единогласно приняли изменения.

Напомним, Минцифры предложили увеличить НДФЛ до 15% при зарплате от 200 тысяч рублей. Позже в Госдуму внесли законопроект о поправках в налоговой системе России.