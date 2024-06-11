В Рязанской области нашли 76-миллиметровый снаряд

Находку сделали в Захаровском районе недалеко от села Попадьино при работах в поле.

В Рязанской области нашли 76-миллиметровый снаряд. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.

Находку сделали в поле недалеко от села Попадьино в Захаровском районе. Сотрудники группы разминирования ОМОН «Вятич» Управления Росгвардии по Рязанской области обезвредили боеприпас.

Внутри снаряда находилось взрывчатое вещество. С соблюдением мер безопасности сотрудники Росгвардии уничтожили боеприпас вдали от населенных пунктов.