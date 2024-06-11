В Рязани снесли северный вход у стадиона «Спартак»

На участке, где располагалась входная группа «Спартака», убрали строение и асфальт. Сейчас там лежит гора мелкого щебня.

В Рязани снесли «Северный вход стадиона Спартак». Фото во вторник, 11 июня, сделал корреспондент РЗН. инфо.

На участке, где располагалась входная группа «Спартака», убрали строение и асфальт. Сейчас там лежит гора мелкого щебня.

Рядом с территорией укладывают рулонный газон.

Ранее рязанцам рассказали о работах по благоустройству Лыбедского бульвара. Там появится спортивная зона. Она будет граничить со стадионом «Спартак». Здесь установят первый в Рязани пам-трек.

Фото: корреспондент РЗН. инфо, «Яндекс карты».