В Рязани ограничили движение по улице Зубковой

Это связано с проведением ремонтных работ на сетях водоснабжения.

В Рязани ограничили движение по улице Зубковой. Об этом во вторник, 11 июня, сообщила пресс-служба горадминистрации.

Изменение проезда связано с проведением ремонта на сетях водоснабжения 11 июня с 10:30 до окончания работ. Это коснется участка в районе дома 17 по улице Зубковой в сторону улицы Тимакова.

Движение транспорта организовано по улицам Полевая, Новоселов, Тимакова.

На время проведения работ установлены предписывающие и предупреждающие дорожные знаки. Места производства работ будут огорожены.

Автомобилистов просят учитывать эту информацию при планировании своего маршрута.