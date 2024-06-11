В Рязани ограничили движение по улице Зубковой
Это связано с проведением ремонтных работ на сетях водоснабжения.
В Рязани ограничили движение по улице Зубковой. Об этом во вторник, 11 июня, сообщила пресс-служба горадминистрации.
Изменение проезда связано с проведением ремонта на сетях водоснабжения 11 июня с 10:30 до окончания работ. Это коснется участка в районе дома 17 по улице Зубковой в сторону улицы Тимакова.
Движение транспорта организовано по улицам Полевая, Новоселов, Тимакова.
На время проведения работ установлены предписывающие и предупреждающие дорожные знаки. Места производства работ будут огорожены.
Автомобилистов просят учитывать эту информацию при планировании своего маршрута.