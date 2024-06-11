В Рязань приехал заместитель генпрокурора РФ Юрий Пономарев

По данным издания, из-за этого из отпуска был отозван прокурор Рязанской области Дмитрий Коданев.

В Рязань приехал заместитель генпрокурора РФ Юрий Пономарев. Об этом во вторник, 11 июня, сообщает Vidsboku.

По данным издания, из-за этого из отпуска был отозван прокурор Рязанской области Дмитрий Коданев.

О причинах визита Пономарева информации нет. В пресс-службе областной прокуратуры Vidsboku комментировать информацию об этом отказались.

Фото с сайта Генпрокуратуры РФ.