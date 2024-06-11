В Ростовской области мужчина протащил по дороге и забил кувалдой возлюбленную

В Ростовской области мужчина протащил по дороге и забил кувалдой возлюбленную из-за ревности. Об этом во вторник, 11 июня, сообщил РЕН ТВ со ссылкой на региональный СУ СК.

Задержанный избил свою девушку, а затем привязал ее ноги тросом к бамперу машины и протащил по дороге до лесопосадки. Мужчина также нанес жертве несколько ударов кувалдой по голове и попытался спрятать тело.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство, совершенное с особой жестокостью». Злоумышленнику грозит заключение под стражу.