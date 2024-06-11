В Подмосковье мужчина убил пенсионера топором и пытался скрыть преступление

В Подмосковье мужчина убил пенсионера топором и пытался скрыть преступление. Об этом во вторник, 11 июня, сообщил РЕН ТВ.

Инцидент произошел в поселке Столбовая в начале июня. Внук во время словесного конфликта ударил топором по шее своего 86-летнего деда. Пенсионер скончался на месте.

Злоумышленник скрывал случившееся до тех пор, пока другие родственники не обратились в полицию. Мужчину заключили под стражу до 8 августа 2024 года. Он признал вину.