В Москве строителя ранили ножом в пах в массовой драке

В Москве строителя ранили ножом в пах в массовой драке. Об этом во вторник, 11 июня, сообщил Telegram-канал «SHOT».

По данным портала, рабочие не поделили заказ в ЖК «Царицыно-2» в Восточном Бирюлёво. 32-летний строитель ударил коллегу ножом и сбежал. Через несколько часов его задержали в аэропорту Домодедово, он пытался улететь в Таджикистан.

Пострадавший госпитализирован в тяжёлом состоянии, за его жизнь борются врачи.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».