В Москве шестилетняя девочка сломала позвоночник во время тренировки на батуте

В Москве шестилетняя девочка сломала позвоночник во время тренировки на батуте. Об этом во вторник, 11 июня, сообщил Telegram-канал «SHOT».

По данным портала, ребёнок травмировался во время занятий в спортивном центре в Люблино. Девочка неудачно упала при выполнении элемента, после чего у неё резко заболела спина и стало тяжело дышать. Она занималась под руководством бронзового призёра по прыжкам на батуте на юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе в 2018 году.

По словам родителей, тренер не отреагировала на жалобы маленькой спортсменки и велела продолжить занятие. Девушка сказала родителям, что ничего страшного не произошло, и объяснила, как при необходимости вправить позвонки.

Позже девочку отвезли в больницу, где ей диагностировали компрессионный перелом позвоночника.

Директор батутного центра заявил, что видеозаписи не зафиксировали факт травмирования: якобы девочка потёрла спину и продолжила заниматься и могла повредить позвонки в другом месте.

Мама и папа пострадавшей решили обратиться в суд. Тренера временно отстранили от занятий и убрали её анкету с сайта.