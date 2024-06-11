В московском баре охранник сломал посетительнице ноги

В московском баре охранник сломал посетительнице ноги. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным телеканала, инцидент произошел утром 9 июня. 29-летняя женщина попыталась зайти в бар, где, по ее словам, еще сидели люди. Но встретила охранника, который заявил, что бар закрыт.

Женщина проигнорировала его слова и попыталась пройти дальше, но мужчина вытолкнул ее, она не удержалась на ногах и упала. При падении посетительница сломала обе ноги.