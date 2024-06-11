В Льгове несовершеннолетний мотоциклист сбил подростка

Пешеход получил травмы, его госпитализировали.

В Льгове несовершеннолетний мотоциклист сбил подростка. Об этом во вторник, 11 июня, сообщил ИД «Пресса».

Инцидент произошел в понедельник, 10 июля, на улице Колхозной около дома № 23. По предварительной информации, примерно в 20:20 16-летний местный житель на мотоцикле Днепр МТ-10 сбил 14-летнего рязанца. Пешеход шёл по противоположной движению обочине дороги. Отмечается, что у мотоцикла не было государственного регистрационного знака.

В результате происшествия младший подросток получил травмы различной степени тяжести. Его госпитализировали в ОКБ Рязани.