В Ленобласти произошло смертельное ДТП

В Ленобласти произошло смертельное ДТП. Об сообщил Telegram-канал «78 Новости».

Столкновение случилось во Всеволожском районе, в деревне Вартемяги. По предварительной информации, женщина за рулём Kia не справилась с управлением и выехала на встречку, где лоб в лоб столкнулась с Toyota.

В результате водитель из первого авто погибла на месте, пострадавших из второго автомобиля госпитализировали.

По данному факту полицией проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.