В Ленобласти произошло смертельное ДТП
В Ленобласти произошло смертельное ДТП. Об сообщил Telegram-канал «78 Новости».
Столкновение случилось во Всеволожском районе, в деревне Вартемяги. По предварительной информации, женщина за рулём Kia не справилась с управлением и выехала на встречку, где лоб в лоб столкнулась с Toyota.
В результате водитель из первого авто погибла на месте, пострадавших из второго автомобиля госпитализировали.
По данному факту полицией проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.