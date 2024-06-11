В Коми женщина из ревности попыталась заживо сжечь бывшего мужа и его любовницу

В Коми женщина из ревности попыталась заживо сжечь бывшего мужа и его любовницу. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, поздним вечером женщина подожгла деревянный дом, в котором спал ее бывший муж со своей новой возлюбленной и сбежала.

Пара почуяла дым и успела выйти из горящего дома. Поджигательницу задержали. Выяснилось, что ранее она была судима за угрозу убийством и уничтожение имущества. Возбуждено уголовное дело.