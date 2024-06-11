В Клепиковском районе за неделю поймали пять пьяных водителей
Накануне в Туме остановили пьяного подростка за рулем мопеда.
В Клепиковском районе за неделю поймали пять пьяных водителей. Об этом сообщает ИД «
Пьяный водителей задерживали у деревень Верещугино, Ершовские выселки, у озера Намывное и в других местах.
На троих водителей составили административные протоколы. Им грозит лишение прав и штраф 30 тысяч рублей.
Еще двое мужчин сели за руль без водительских прав. Им теперь грозит крупный штраф или административный арест.
Также накануне в Туме остановили пьяного подростка за рулем мопеда. Помимо штрафа 30 тысяч рублей его родителям придется нести ответственность за ненадлежащее исполнение своих обязанностей.