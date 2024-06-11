В Госдуму внесли закон о запрете родственникам госслужащих иметь счета за границей

Проект разработали в целях повышения эффективности борьбы с коррупцией.

В Госдуму внесли закон о запрете родственникам госслужащих иметь счета за границей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документ.

Проект разработали в целях повышения эффективности борьбы с коррупцией.

Отмечается, что супругам и несовершеннолетним детям госслужащих запрещено открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках.