Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 11
27°
Срд, 12
26°
Чтв, 13
23°
ЦБ USD 88.99 0.23 11/06
ЦБ EUR 95.64 -1.05 11/06
Нал. USD 80.00 / 99.50 11/06 11:56
Нал. EUR 91.50 / 107.00 11/06 11:56
Новости
Итоги года New
Публикации
Вкусно и дешево? РЗН. инфо сделал обзор бюджетного мороженого
Насколько дешевое мороженое может быть вкусным? С насту...
8 июня 13:52
3 223
«Голые стены», бабушкин ремонт и зеркальная квартира. Как выглядят сам...
Редакция РЗН. инфо изучила четыре сайта (ЦИАН, ЦАН, Ави...
6 июня 15:57
4 160
Дилерский центр «Кармен» объявил о старте продаж X-CROSS 7 в Рязани
Автомобиль доступен клиентам в двух комплектациях «Enjo...
5 июня 20:06
3 397
LIVAN X6 Pro, достойный представитель автопрома из Китая
LIVAN приступил к завоеванию российского рынка. Для тех...
31 мая 16:37
6 300
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Рязанское УФАС нашло нарушения в торгах по нацпроекту «БКД»
Служба подозревает две организации в сговоре для поддержания цен при участии в открытых конкурсах.

Рязанское УФАС нашло нарушения в торгах по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Об этом во вторник, 11 июня, сообщила пресс-служба ведомства. Отмечается, что возбуждено дело о несоблюдении антимонопольного законодательства* в отношении ООО «СтройКапиталлГрупп» и ООО «ПромПесок».

Служба подозревает организации в сговоре с целью поддержания цен при участии в открытых конкурсах. Компании заключили контракты на работы по подготовке проектной документации, инженерные изыскания и работы по капитальному ремонту автомобильных дорог.

Сумма начальных цен торгов с признаками картеля составляет 1 600 376 153 рубля.

В случае установления вины организациям грозят оборотные штрафы**.

*По признакам нарушения п. 2 ч. 1 ст. 11 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

**Ст. 14.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.