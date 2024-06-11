Рязанское УФАС нашло нарушения в торгах по нацпроекту «БКД»

Рязанское УФАС нашло нарушения в торгах по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Об этом во вторник, 11 июня, сообщила пресс-служба ведомства. Отмечается, что возбуждено дело о несоблюдении антимонопольного законодательства* в отношении ООО «СтройКапиталлГрупп» и ООО «ПромПесок».
Служба подозревает организации в сговоре с целью поддержания цен при участии в открытых конкурсах. Компании заключили контракты на работы по подготовке проектной документации, инженерные изыскания и работы по капитальному ремонту автомобильных дорог.
Сумма начальных цен торгов с признаками картеля составляет 1 600 376 153 рубля.
В случае установления вины организациям грозят оборотные штрафы**.
*По признакам нарушения п. 2 ч. 1 ст. 11 Федерального закона
**Ст. 14.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.