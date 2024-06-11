Рязанское УФАС нашло нарушения в торгах по нацпроекту «БКД»

Служба подозревает две организации в сговоре для поддержания цен при участии в открытых конкурсах.

Рязанское УФАС нашло нарушения в торгах по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Об этом во вторник, 11 июня, сообщила пресс-служба ведомства. Отмечается, что возбуждено дело о несоблюдении антимонопольного законодательства* в отношении ООО «СтройКапиталлГрупп» и ООО «ПромПесок».

Служба подозревает организации в сговоре с целью поддержания цен при участии в открытых конкурсах. Компании заключили контракты на работы по подготовке проектной документации, инженерные изыскания и работы по капитальному ремонту автомобильных дорог.

Сумма начальных цен торгов с признаками картеля составляет 1 600 376 153 рубля.

В случае установления вины организациям грозят оборотные штрафы**.

*По признакам нарушения п. 2 ч. 1 ст. 11 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

**Ст. 14.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.