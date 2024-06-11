Рязанский застройщик не устранил нарушения при строительстве дома и получил штраф

Госинспекция стройнадзора Рязанской области подала иск к застройщику ЖК «Есенин» ООО «Центрстрой» о привлечении к административной ответственности. Соответствующую информацию разместили в картотеке Арбитражного суда.
Согласно документации, в декабре 2023 года госинспекция выдала предписание застройщику об устранении нарушений при строительстве многоквартирного дома № 2 на Окском проезде. Ведомство по просьбе «Центрстроя» продлило срок устранения недостатков.
В марте 2024 года инспекция снова посетила объект и увидела, что не все нарушения были устранены:
- не завершена установка окон, балконных блоков, витражей;
- не установлено покрытие парапета;
- не представлен реестр исполнительной документации.
Инспекция составила протокол об административном правонарушении.
Суд установил, что предписание инспекции об устранении нарушений полностью не исполнено в установленный срок. Он решил привлечь застройщика к административной ответственности и взыскать штраф в размере 50 тысяч рублей.
Решение могут обжаловать в течение десяти дней со дня принятия.
Ранее глава рязанского минстроя Дмитрий Василевский рассказал, что ЖК «Есенин» с застройщиком «Центрстрой» строится с нарушением срока. Объект находится на контроле.