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Рязанский застройщик не устранил нарушения при строительстве дома и получил штраф
Суд установил, что предписание инспекции об устранении нарушений полностью не исполнено в установленный срок. Он решил привлечь застройщика к административной ответственности и взыскать штраф в размере 50 тысяч рублей.

Госинспекция стройнадзора Рязанской области подала иск к застройщику ЖК «Есенин» ООО «Центрстрой» о привлечении к административной ответственности. Соответствующую информацию разместили в картотеке Арбитражного суда.

Согласно документации, в декабре 2023 года госинспекция выдала предписание застройщику об устранении нарушений при строительстве многоквартирного дома № 2 на Окском проезде. Ведомство по просьбе «Центрстроя» продлило срок устранения недостатков.

В марте 2024 года инспекция снова посетила объект и увидела, что не все нарушения были устранены:

  • не завершена установка окон, балконных блоков, витражей;
  • не установлено покрытие парапета;
  • не представлен реестр исполнительной документации.

Инспекция составила протокол об административном правонарушении.

Суд установил, что предписание инспекции об устранении нарушений полностью не исполнено в установленный срок. Он решил привлечь застройщика к административной ответственности и взыскать штраф в размере 50 тысяч рублей.

Решение могут обжаловать в течение десяти дней со дня принятия.

Ранее глава рязанского минстроя Дмитрий Василевский рассказал, что ЖК «Есенин» с застройщиком «Центрстрой» строится с нарушением срока. Объект находится на контроле.