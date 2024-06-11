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Рязанские полицейские изъяли 30 литров незаконного алкоголя из двух магазинов
Проверки прошли на улицах Интернациональная и Комбайновая.

Рязанские полицейские изъяли 30 литров незаконного алкоголя из двух магазинов. Об этом во вторник, 11 июня, сообщила пресс-служба УМВД по Рязанской области.

Проверки прошли в торговых точках на улицах Интернациональная и Комбайновая. На улице Связи выявили и пресекли нарушения в работе кафе.

По данным фактам возбуждены дела об административном правонарушении по ч.2 и ч.3 ст. 14.16 КоАП РФ (Продажа алкогольной продукции без документов, удостоверяющих легальность ее производства и оборота), по которой на должностных лиц предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 20 000 рублей до 40 000 рублей.

Также возбуждено дело об административном правонарушении по ч.3 ст. 14.17 КоАП РФ (Оборот алкогольной продукции без получения соответствующей на эту деятельность лицензии), по которой на должностных лиц предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 500 000 рублей до 1 миллиона рублей.

Проверочные мероприятия продолжаются.