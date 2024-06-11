Рязанская Госавтоинспекция предупредила о проверке автобусов

Рейдовые мероприятия пройдут во вторник, 11 июня.

Рязанская Госавтоинспекция предупредила о проверке автобусов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Рейды пройдут во вторник, 11 июня. Мероприятия проводят для устранения причин и условий, способствующих совершению ДТП с участием пассажирского транспорта, выявления и пресечения фактов нарушений законодательства, регулирующего данный вид деятельности.

«Будьте бдительны, соблюдайте элементарные правила дорожного движения, соблюдайте безопасную дистанцию, а также разумно выбирайте скоростной режим. Не садитесь за руль в утомленном или болезненном состоянии, будьте внимательны к другим участникам дорожного движения, строго следите за техническим состоянием своего транспортного средства, проводите своевременное техническое обслуживание и ремонт», — обратились инспекторы к водителям.