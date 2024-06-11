Рязанцы сообщили о повторном провале грунта в Дядькове
По этой причине стало небезопасно подходить к затону.
Рязанцы сообщили о повторном провале грунта около Дядьковского затона из-за воды, бьющей из-под земли. Фото прислали в комментарии Telegram-канала Павла Малкова.
По словам рязанки, из-за разлива воды грунт визуально просел. Она отметила, что подходить ближе к берегу затона небезопасно.
«Опять сильный размыв. Зимний большой фонтан уже не работает, но вода еще течет», — заключила женщина.
Напомним, в марте рязанцы жаловались на провал грунта из-за образовавшихся «гейзеров» около затона.
Позднее в мэрии отметили, что повреждение произошло на системе артезианского водоснабжения Окского водозабора. Из труб текла питьевая вода.