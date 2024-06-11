Рязанцы сообщили о повторном провале грунта в Дядькове

По этой причине стало небезопасно подходить к затону.

Рязанцы сообщили о повторном провале грунта около Дядьковского затона из-за воды, бьющей из-под земли. Фото прислали в комментарии Telegram-канала Павла Малкова.

По словам рязанки, из-за разлива воды грунт визуально просел. Она отметила, что подходить ближе к берегу затона небезопасно.

«Опять сильный размыв. Зимний большой фонтан уже не работает, но вода еще течет», — заключила женщина.

Напомним, в марте рязанцы жаловались на провал грунта из-за образовавшихся «гейзеров» около затона.

Позднее в мэрии отметили, что повреждение произошло на системе артезианского водоснабжения Окского водозабора. Из труб текла питьевая вода.