Рязанцев предупредили об ограничении подачи газа с 17 июня

Это связано с проведением ремонтных работ при подготовке к отопительному сезону.

Рязанцев предупредили об ограничении подачи газа. Об этом во вторник, 11 июня, сообщил сайт «Газпром межрегионгаз Рязань».

Мера свзана с проведением ремонтных работ на газопроводе в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону.

С 10:00 часов утра 17 июня 2024 года до 18:00 часов 24 июня 2024 года временно не будет ресурса в следующих населённых пунктах:

с. Тюшево

д. Хирино

д. Шахманово

д. Земенки

д. Большое Шапово