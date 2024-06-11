Рязанцев предупредили об ограничении подачи газа с 17 июня
Это связано с проведением ремонтных работ при подготовке к отопительному сезону.
Рязанцев предупредили об ограничении подачи газа. Об этом во вторник, 11 июня, сообщил сайт «Газпром межрегионгаз Рязань».
Мера свзана с проведением ремонтных работ на газопроводе в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону.
С 10:00 часов утра 17 июня 2024 года до 18:00 часов 24 июня 2024 года временно не будет ресурса в следующих населённых пунктах:
- с. Тюшево
- д. Хирино
- д. Шахманово
- д. Земенки
- д. Большое Шапово
Также отключение коснется жилых домов Рязани. С полным списком адресов можно ознакомиться по