Рязанцам рассказали о погоде на 12 июня

В среду, 12 июня, в регионе ожидается переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь, местами возможна гроза, в отдельных районах град.

Рязанцам рассказали о погоде на 12 июня. Прогноз появился на сайте регионального ГУ МЧС.

В среду, 12 июня, в регионе ожидается переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь, местами возможна гроза, в отдельных районах град.

Ветер южной четверти, 4-9 метров в секунду, при грозе местами порывы 13-18 метров в секунду

Температура воздуха ночью составит +15, +20 градусов, днем +27, +32 градуса.

Ранее рязанцев предупредили о сильной жаре.